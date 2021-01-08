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Haberler Yaşam ‘Sevdikleriniz için salgını ciddiye alın’

‘Sevdikleriniz için salgını ciddiye alın’

‘Sevdikleriniz için salgını ciddiye alın’

8.1.2021

İZMİR'DE görevli acil tıp teknisyeni Senem Günel Tokur (33), yakalandığı korona virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyen Tokur, "Maske takmalı, mesafeye dikkat etmeli, toplu yerlerden uzak durmalı. Bir gün çok sevdiğimiz bir kişiyi bu hastalık nedeniyle kaybedebiliriz" dedi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 1 çocuk annesi Tokur, "Pandeminin ilk gününden itibaren görev yapmaktayım. İzole çalışmama rağmen virüse yakalandım. Önce koku ve tat kaybı, sonra da eklem ağrıları yaşadım. 20 gün sürdü. Sonra vertigo başladı. Bu süreçte bedenen çöktüm" diye konuştu.

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