TikTok fenomeni Kürşat Juan: Çocuğum olsa TikTok izletmem!

Kürşat Juan Bi' Başka YouTube kanalında TikTok'a ara vermek istediğinden bahsetti. TikTok'ta dilenciliğin, kaosun ve ifşanın olduğunu söyleyen fenomen, "Uygulamaya aşina olmayan biri girip çekilen videoları görse çocuğuna izletmez, izin vermez. Benim çocuğum olsa çocuğuma TikTok izletmem. Ama TikTok'u düzeltmek için dostlarımla birbirimize söz verdik" dedi.

Pandemi sürecinde neler yaptın? Zorlukları oldu mu içerik üretme konusunda?

Çok şükür koronaya yakalanmadan atlattım şimdiye kadar. Pandemi süreci bize biraz yaradı. Herkes evde kaldı ve eline telefonlarını aldı. Ama bir yandan da içerik üretme kısmında zorlandık. Bizler de evde oturduğumuz için içeriklerimizi çeşitlendiremedik. Hem iyi hem kötü şekilde etkilendik diyebilirim.

"TİKTOK'U UTANÇ VERİCİ BULUYORDUM"

TikTok maceran nasıl başladı? TikTok platformuna karşı olan önyargı hakkında neler söylemek istersin? Sen de başlarda önyargılıymışsın.

Benim sosyal medya hayatım 2015'te başladı. O yüzden sosyal medyada fenomen olmak herkesin yapamayacağı bir şey. Hayalinizin peşinden koşarsanız hedefinize ulaşabilirsiniz. Ben yıllarca birçok fenomeni takip ettim, izledim. Sonra kendime dedim ki: Onlardan daha iyiyim, onlardan ne farkım var? 2015'te oyun kanalı açtım, tutmadı. Ardından vlog kanalı açtım, tutmadı. Yaklaşık 4 sene boyunca sekizden fazla kanal açtım kendime. Hiçbiri tutmayınca ailem, arkadaşlarım, çevrem "Kardeşim olmuyor artık, yapma" dedi. Kendime güvenim kalmamıştı o dönem. TikTok'a girdim. Çok saçma videolar gördüm. "Ne yapıyor bu insanlar?" dedim. Kermit kostümü alıp giydim. Her gencin yapmak istediği şeyi yaptım. Telefonu sabitledim sonra tekme attım kameraya. TikTok'a attığım ilk video buydu. Sonra Berke'ye izlettim videoyu. Güldük, eğlendik. TikTok'a karşı olan önyargımı Berke kırdı. Ben bu uygulamanın utanç verici ve başarısız bir uygulama olduğunu düşünüyordum. Çekilen videolar çok basit ve saçmaydı. Ama Berke ile işin diğer tarafını gördüm. Emek verildiğini, süreklilik gerektirdiğini, iş gözüyle bakılabileceğini gördüm. Berke ile de hiçbir şekilde birbirimizin elini bırakmadık çok şükür. Hâlâ birlikte devam ediyoruz.

Peki, insanların uygulamaya olan önyargıları hakkında ne söylemek istersin?

Haklılar. Gerçekleri konuşmak lazım. Eskiden Scorp, Vine gibi uygulamalar vardı. Herkesin elinde telefon olmadığı için çoğu kişinin erişim sağlayamadığı uygulamalardı bunlar. Bu uygulamalarda kaliteli video çekenler, mizahı olanlar boy gösterdi. Ama TikTok 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin rahatça indirip kullanabildiği bir uygulama. Bu durum uygulamanın rezalet bir yer olmasına neden oldu. Tabii herkesin video çekme hakkı var. Ama dediğim gibi hiç kabul edilmeyecek videolar var. Kendi gözlerimle gördüm. Bir adam duş alırken TikTok'ta canlı yayın açmış. Çok kötü bir görüntü. Çoğu kişi kendini rezil etmek için giriyor uygulamaya. 2.6 milyon takipçim var. Bir yerlere kadar geldim. TikTok'un kaliteli bir yer haline gelebilmesi için uygulamaya kayıt olma yaşının büyütülmesi ve yaşlı kesimden kurtulması gerekiyor. Dediklerimi yanlış anlamayın. Ben böyle düşünüyorum. Güldürme işi gençlere bırakılmalı.

TikTok'u bırakmayı düşünüyor musun?

Ben 2 gün önce ara verdim TikTok'a. TikTok'un içinde kaos var, dilencilik var, rezalet var, ifşa var. Sokakta dilenen insanlar TikTok'a girmiş. Bağırıp çağırarak kendilerini yerden yere vurarak canlı yayın yapıyorlar. Bizim canlı yayınlarımız ortalama 4-5 bin izleniyor ama bu dilenci dediğim kişilerin 8 bin izleniyor. Kıskanmıyorum. Ama bu uygulama onları 8 bin izletiyorsa beni daha çok önermeli. Ben oranın mavi tikli kullanıcısıyım. Onaylanmışım. İçerik üretiyorum. TikTok kötü bir yere gittiği için kendimi biraz geri çekme kararı aldım. Birkaç gün ara verdim.

"SOKAKTA TANINMAK HAYALİMDİ"

Bu kadar genç yaşta sosyal medya sayesinde gelen tanınırlık ve fenomenlikle birlikte birçok şeye ulaşıyor olabilmek nasıl bir duygu? Seni korkutuyor mu? Doyumsuzluk yaratıyor mu?

Hayır. Bu benim hayalimdi. Sokakta tanınmak, bir insanın benimle fotoğraf çekilmesi, karşılıksız sevilmek ve sevmek en büyük hayalimdi. Hayalimin peşinden koştum ve başardım. Ne egoma yenildim ne de insanları alt sınıftan gördüm. Hayaller dünyasında da yaşamıyorum. Gerçekçiyim.

Sosyal medya fenomenleri birbirleri hakkındaki görüşlerini açıkça dile getiriyor çoğunlukla ve sonucunda bir kaos ortamı oluşuyor. Bugüne kadar bir kaosun/kavganın ortasında yer aldın mı?

Kaldım. Geçen gün açtığım bir canlı yayında da onu söyledim. İnsanlar bana "Sen de yaptın bunu" dedi. Ben de "Evet ben de yaptım ama en aza indirgeyerek yaptım. Herkesten özür diliyorum" dedim. Ben kaostan, kavgadan uzak bir insanım. Bu uygulama beni bile bu hale düşürdüyse herkesten özür dilemek istiyorum. Kalbini kırdığım, üzdüğüm biri varsa özür dilerim. Bu yüzden de uygulamaya ara vermek istiyorum. Bu işin bir maddi kazancı var, sizi besleyen, sizi siz yapan bir platform orası. Tüm bunlara rağmen kenara çekilmek cesaret ister. Ekonomik olarak da zarar görebileceğim bir durum. Ama yenileceğimi ve pes edeceğimi düşünmüyorum. Sadece dinlenmek için ara verdim.

İçeriklerini beğenmediğin bir fenomen var mı?

Direkt olarak beğenmediğim biri yok. Karakter olarak beğenmediğim insanlar var. TikTok'taki dilencileri beğenmiyorum. TikTok'un daha iyi bir uygulama olmasını istiyorum, bunun için de çalışacağım. Uygulamaya aşina olmayan biri girip çekilen videoları görse çocuğuna izletmez, izin vermez. Benim çocuğum olsa çocuğuma TikTok izletmem. Ama TikTok'u düzeltmek için dostlarımla birbirimize söz verdik. Elimizden geleni yapıp TikTok'u düzelteceğiz. Pes etmek yok.

Sence Tiktok'un en iyisi kim?

Tuğba Barones'in videolarını keyifle izliyorum.

"RAKİBİM YOK"

Fenomenlerden kimi rakip olarak görüyorsun?

Rakibim yok. Tabii kapıştığımız birileri var ama rakip olarak görmüyorum. TikTok birini rakip görebilecek kadar büyük bir platform değil henüz. Rakip ağır bir kelime. Rekabet edelim ama rakip olmayalım :)

Sosyal medyadaki linç kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Linç yedin mi hiç?

Büyük bir linç yemedim. Bazı linçleri doğru buluyorum. Bizi izleyenlerin de söz hakkı var. TikTok'ta yenen linçlerin çoğu bir fikrin arkasında durmayıp sürekli ağız değiştiren insanlar sebebiyle gerçekleşiyor. İkiyüzlülük ve yalancılık gibi düşünün. Ben öyle bir linç yemedim. Ama bazı linçler de körü körüne gerçekleşiyor. Veya kaşından gözünden linç yiyorsun.

"REYNMEN VE BERKCAN'IN TİKTOK'A GİRMESİNE ŞAŞIRDIM"

Son dönemde gerçekleşen "Yok artık, bu kadarı da pes" dediğin açıklama?

Reynmen ve Berkcan güven TikTok'a girip Acun Ilıcalı ile canlı yayın açtı. Biz hiç beklemiyorduk. Youteberların TikTok'a ve bize karşı önyargıları vardı. Uygulamaya gireceklerini sanmıyorduk. Biz bu önyargıyı kırdık. Bu bizim için mutluluk ve gurur verici bir olay tabii.

Cemre Solmaz mı, Merve Yalçın mı, Yaren Alaca mı?

Of. Üçü de canımın ciğeri. Ayrım yapamam. Üçü de canımı yakabilir.

Ezgizem ile mi, İkizler ile mi Tiktok çekmek?

İkisiyle de çekerim. Ezgi ablayı da çok severim. TikTok'un ilklerinden ve çok başarılı isimlerinden.

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en saçma şey neydi?

Yapamadım. Benim annem ve babam vefat etti. Hayat bana erken açtı gözlerini. Benim şımarmaya zamanım hiç olmadı. Bundan dolayı ergenliğimi zıtlaşarak yaşamadım. Yaptığım en çılgın şey dans etmektir herhâlde.