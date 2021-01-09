Bakan Koca'dan SMA açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı.
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