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Haberler Yaşam Bakan Koca'dan SMA açıklaması!

Bakan Koca'dan açıklaması!

Sağlık Bakanı , " Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan SMA açıklaması!

09.01.2021, 19:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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