Baskı santiyesindeki kazada 1 kişi öldü

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ İşletmesi'ne ait bir şantiyede gerçekleşen kazada, 42 yaşındaki Murat Tekin yaşamını yitirdi. Şantiyede traktörden taş dökülmesi sırasında meydana gelen kazada, traktör ile geri manevra yapan C.O., yol gösteren Murat Tekin'e çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Murat Tekin, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SUAT SALGIN