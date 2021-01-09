Küçük Mustafa yürümek için yardım bekliyor

AYDIN Germencikli Muhammet Duru ve Yüksel Duru (24) çifti, oğulları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu tutamadığını fark etti. Mustafa'nın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan incelemeler sonucunda, ölümcül kas hastalığı olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Mustafa'ya gerekli olan engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalye alınması için 45 bin liralık yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverler Muhammet Duru adına Ziraat Bankası'ndaki TR85 0001

0004 3565 0334 2650

04 İban numarasına bağış yapabilecek.

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