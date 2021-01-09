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Haberler Yaşam Küçük Mustafa yürümek için yardım bekliyor

Küçük Mustafa yürümek için yardım bekliyor

Küçük Mustafa yürümek için yardım bekliyor

9.1.2021

AYDIN Germencikli Muhammet Duru ve Yüksel Duru (24) çifti, oğulları Mustafa'nın 6 aylıkken boynunu tutamadığını fark etti. Mustafa'nın Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan incelemeler sonucunda, ölümcül kas hastalığı olduğu belirlendi. Tedavisine başlanan Mustafa'ya gerekli olan engelli yürüteci ile mikro tekerlekli sandalye alınması için 45 bin liralık yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverler Muhammet Duru adına Ziraat Bankası'ndaki TR85 0001
0004 3565 0334 2650
04 İban numarasına bağış yapabilecek.

KAZIM YÖRÜKCE

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