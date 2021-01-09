Kuzenini 5 milyon dolandırdı

Almanya'da perakende sektöründe faaliyet gösteren işadamı Hüseyin Yurtseven, kendisiyle aynı adı taşıyan amcasının oğlu Hüseyin Yurtseven'in geçici işçi olarak başka bir firmada çalışmasına gönlü razı değildi. Bu duruma üzülen işadamı Yurtseven, amcaoğluna şirket ortaklığı teklif etti.



HEPSİNİ ZİMMETİNE GEÇİRDİ

Böylece İzmir'de 1. Sanayi Sitesi Mersinli Mahallesi 2830 Sokak, 44 numaradaki dükkanda yarı yarıya ortak olarak çalışmak üzere Oto Hüseyinler Limited Şirketi kuruldu. İşadamı Yurtseven, kurulan şirketin başına da müdür olarak adaşı amcaoğlunu atadı. Ancak iddiaya göre, şirketin müdürü olan Hüseyin Yurtseven bu idare sırasında elde edilen gelirin hesabını vermedi ve kar dağılımı da yapmadı. Şirketin parasını kendisinin, eşinin, damadının üstüne birçok taşınmazlar alarak zimmetine geçiren Hüseyin Yurtseven'in hakkında açılan davanın da İzmir 6.Asliye Ticaret Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi. Hüseyin Yurtseven'in 24 senedir şirket parasını muvazaalı olarak kurduğu Akdeniz Oto Cemal Akdeniz - Yıldız Oto Özkan Yıldız adına kurduğu şirketlerle milyonlarca lira zimmetine geçirmek suretiyle işadamı olan akrabasını mağdur ettiği ileri sürüldü.





'DEPODAKİ MALLARI DA KAÇIRDILAR'



YAŞANAN dolandırıcılık iddiasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda ise, "Tüm bu yaptıkları yetmiyormuş gibi, bu kez 29-30 Aralık 2020 tarihinde başlayarak malları bulunduğu yerden alıp götürmek suretiyle bir depoya geceleyin hırsızlık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir. Kaçırdığı malların değeri en az 2-2,5 milyon lira olup malları ya damadının üzerindeki firmaya ya da 3. şahıstan kiraladığı bir depoya götürdüğünü tahmin etmekteyiz. Bu duruma bilerek suç ortağı olan diğer şüpheli Özkan Yıldız da iştirak etmekte. Yıldız'ın konut dokunulmazlığını ihlal ve geceleyin hırsızlık yapmak suretiyle suç işlediği sabittir. Kanunları hiçe sayarak damadı Özkan Yıldız ile birlikte geceleyin kendi dükkanını soyması ve soydurması sebebiyle şüphelilerin cezalandırılmalarını teminen kamu davası açılmasını istiyoruz" denildi.

Fatih ŞENDİL