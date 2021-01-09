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Haberler Yaşam Ölüme terkedilen göçmenler kurtarıldı

Ölüme terkedilen göçmenler kurtarıldı

Ölüme terkedilen göçmenler kurtarıldı

9.1.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesine bağlı Güneş Adası açıklarında, Yunanistan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği lastik bottaki 13 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvalık'ın Güneş Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca can salı içerisinde Türk Karasuları'na bırakılan ve kendi imkânlarıyla karaya çıktığı tespit edilen 13 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na getirildi. Sahil Güvenlik ekipleri göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

SUAT SALGIN

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