Ticari araç çarptı 3 araba da üzerinden geçti

Muğla Bodrum'da ticari aracın çarptığı 21 yaşındaki Mehmet Temizay'ın üzerinden 3 araç daha geçti. Kaza, akşam saatlerinde Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde meydana geldi. Bodrum- Milas karayolunda karşıdan karşıya geçen Mehmet Temizay'a Bodrum'dan Milas istikametine giden ticari araç çarptı.



YOLU KAPATTILAR

Temizay, çarpmanın şiddetiyle yolda savrulup yere düştü. Aynı istikamette arka arkaya giden 3 araç, duramayarak yaralının üzerinden geçti. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan Temizay, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Temizay'a çarpan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza anına tanık olan bir vatandaş, "Araç yayaya çarptıktan sonra yerde sırt üstü yatıyordu. Arkadan gelen 3 araç duramadı ve üzerinden geçti. Yaralı yolun kenarına savruldu. Biz kazayı görünce yolu hemen kapattık, kazayı ihbar ettik" dedi.

ADEM ÜLKER