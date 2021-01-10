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Haberler Yaşam Midenizi tok tutmanın formülü ayvada saklı

Midenizi tok tutmanın formülü ayvada saklı

Midenizi tok tutmanın formülü ayvada saklı

10.1.2021

Lif açısından zengin olan ayva, midenin daha uzun süre tok kalmasını sağlayarak kilo almamanıza ve aşırı yemeyi önlemeye yardımcı olan bir kış meyvesidir. Diyet yapan kişiler ara atıştırmalıklarında ayvaya yer açabilir. Öte yandan ayvanın göz sağlığına da olumlu etkileri vardır. Gece körlüğünü tedavi edebileceği öne sürülen ayva, flavonoid bileşikler ve filonutrientler ile göze zarar veren serbest radikalleri azaltabilir.

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