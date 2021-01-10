Patlıcan tüketerek hafızanı güçlendir

Güçlü kemikler oluşturmaya ve anemi semptomlarını azaltmaya yardımcı olmasıyla dikkat çeken patlıcan, zihinsel sağlığı da geliştiriyor. Bitkisel besinler adı verilen doğal kimyasallar bakımından zengin olan patlıcan, beyine daha fazla kan ileterek hafızayı güçlendirir. Patlıcan ayrıca kemik sağlığı ve genel dayanıma bütünleyici bir katkı olarak önemli miktarda demir ve kalsiyum içerir. Böylece güçlü kemiklerin yapısına destek sağlar.