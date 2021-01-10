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Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da korkutan deprem

Son dakika: 'da korkutan deprem

ve çevresinde bir deprem hissedildi. AFAD, Ankara'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde merkezli olduğunu açıkladı. ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Son dakika: Ankara'da korkutan deprem

10.01.2021, 23:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021, 23:21

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin Kırıkkale ve Kırşehir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı

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