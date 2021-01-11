21 yaşındaki genç kazada can verdi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Olay, önceki akşam saatlerinde Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaza yerine yakın noktada bulunan bir kahvehane duvarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan 21 yaşındaki sürücü Mustafa Uyaroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Üç ay önce evlendiği öğrenilen Mustafa Uyaroğlu'nun çalan cep telefonunu hiç kimse açamadı.

SEVAL KONURALP