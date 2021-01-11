DİYARBAKIR'IN Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çelik için ilk önce Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, şehidin babası Latif Çelik ile asker, polis ve vatandaşlar katıldı. Tören sonunda Vali Münir Karaloğlu, şehidin babası Latif Çelik'i bineceği araca kadar uğurladı. Karaloğlu şehidin babasına başsağlığı dileğinde bulunurken, baba Latif Çelik de "Vatan sağ olsun, Allah razı olsun, bir Mehmet gider bin Mehmet gelir" diye konuştu.



TOPRAĞA VERİLDİ

ŞEHİT Çelik'in cenazesi ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Şehit Çelik'in eşi Ebru, babası Latif, annesi Aynur Çelik ve kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Çelik'in naaşı şehitlikte toprağa verildi.