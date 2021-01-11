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Haberler Yaşam Bugün tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

Bugün tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

Bugün tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

11.1.2021

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, her pazartesi sabahı ve cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Mar-şı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekti. Bakanlık açıklamasın-da, "İstedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımı-zın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okuna-cak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlko-kul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak" ifadelerine yer verildi. Bakan Ziya Selçuk'un da Bakanlık binasın-da bayrak töre-nine katılacağı duyuruldu.

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