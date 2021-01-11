Bugün tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, her pazartesi sabahı ve cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Mar-şı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekti. Bakanlık açıklamasın-da, "İstedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımı-zın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okuna-cak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlko-kul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak" ifadelerine yer verildi. Bakan Ziya Selçuk'un da Bakanlık binasın-da bayrak töre-nine katılacağı duyuruldu.