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Haberler Yaşam Cinayet zanlısı Irak’a kaçamadı

Cinayet zanlısı Irak’a kaçamadı

Cinayet zanlısı Irak’a kaçamadı

11.1.2021

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Meclisi eski Üyesi Cengiz Düzgün'ün oğlu polis memuru Volkan Düzgün'ün katil zanlısı, eski polis memuru Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Irak'a kaçmak isterken yakalandı. Pasaport kontrolünde durumundan şüphelenen polisler Hemn Maher K., adlı kişinin, parmak izi incelemesinde gerçeğe ulaştı. Sahte pasaportlu şahsın Volkan Düzgün'ün katil zanlısı olarak aranan kişi olduğu ortaya çıktı.

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