Doktor adaylarına sinemalı terapi dersi

İZMİR Tınaztepe Üniversitesi'nde tıp ile sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların kültürel ve sosyal yönlerini de geliştirmek amacıyla "film terapi" uygulaması ve eğitimi başlatıldı. Tıp öğrencilerinin toplumdan ve sanattan uzak kalmasını istemediklerini söyleyen Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, "Sinema ve hekimliği birleştirmeyi istedik. Yetiştirdiğimiz hekimlerin hastayla iletişim kurabilen, sadece kitaplardaki bilgileri uygulayan değil sosyal yönleri de gelişmiş insanlar olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.