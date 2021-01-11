Halı doktorları

Yıllar önce kadınların ellerinde bin bir emekle dokunan ve zamanla yıpranan halılar, Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Veli Aslanhan ve Murat Aslanhan kardeşlerin elinde yeniden canlanıyor. İlçedeki küçük atölyelerinde antika halıları tamir eden halı ustası iki kardeşin, dünyanın birçok ülkesinden müşterisi var.



KÖK BOYAYLA BOYANIYOR

Asırlık halıları tamir ederek geleceğe taşıyan ustalar, antika halılar üzerinde aylarca çalışıyor. Genellikle koleksiyonerler iki kardeşe antika halıları yolluyor. Dünyanın birçok ülkesinden gönderilen antika halılar koleksiyonerlerin isteğine göre yenileniyor. Halıların deforme olan yerleri için koyunlardan elde edilen yünler ip haline getiriliyor ve kök boyalarla boyanıyor. Antika halıların eskiyen yerleri el emeği ve göz nuru dökülerek titizlikle tamir ediliyor.





'AMELİYATINI YAPIYORUZ'

33 yıldır halı tamiri yapan Veli Aslanhan, güzel bir mesleklerinin olduğunu belirterek, "Biz burada eski yün el dokuma halıların bakımını, tamirini yapıyoruz. Eskimiş yerlerini onarıyoruz. Bunlar yıllar önce dokunmuş yün antika halılar. 33 yıldır kardeşimle beraber bu işi yapıyorum. Genellikle 100- 200 yıllık halılarla uğraştıklarını söyleyen Veli Aslanhan, "Aynı doktor gibi deforme olan yerlerinin ameliyatını yapıyoruz ve tekrar sağlığına kavuşturuyoruz. Biz kendimizi bir uzman profesör olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nermin UÇTU