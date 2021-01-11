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Haberler Yaşam Karacasu’nun yerel projelerine destek sözü

’nun yerel projelerine destek sözü

Karacasu’nun yerel projelerine destek sözü

11.1.2021

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Karacasu Kaymakamlığı'nın girişimleriyle başlatılan 'Yöresel Değerlerimizi Yaşatalım' projesine ortak oldu. Proje ile yerel istihdamın arttırılması, yöresel ürünlerin üretilmesi ve yenice kurulacak bir tesiste sergilenmesi ve satışı amaçlanıyor. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, "Yöresel Değerlerimizi Yaşatalım projesi, 2021yılının Şubat Ayı'nda başlayacak ve yaklaşık 50 kişiye eğitim ve girişim desteği verilecek" dedi.

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