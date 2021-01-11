O boynuzlu da gözaltına alındı

ABD'DE dünya gündemine oturan Kongre baskınına karışan isimlerin tespitine devam ediliyor. 6 Ocak Çarşamba günü yaşanan Kongre baskınında üstsüz şekilde, boynuzlu ve kürklü şapka ile kameralara yansıyan ve kamuoyunda "baskının sembolleri" arasında gösterilen Jake Angeli adlı kişinin de yeni tutuklanan isimler arasında olduğu kaydedildi. Angeli, elinde taşıdığı yaklaşık 2 metrelik mızrak ve vücudundaki boyalarla objektiflere takılmıştı. Benzer şekilde Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett'in de tutuklandığı bildirilmişti. Bu isimlerin dışında olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.