Prostat cerrahisinde HoLEP teknolojisi

2020 yılında üroloji alanında getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, yıl bitmeden gerçekleştirdiği HoLEP yatırımı için bir basın toplantısı düzenledi. Yapılan tanıtımda, iyi huylu prostat büyümesi olan hastalara cerrahi müdahale gerektiğinde, kolaylık sağlayan HoLEP teknolojisiyle prostat dokusunun lazerle çıkarılabileceği dile getirildi. Bu teknoloji sayesinde hastalığın tekrar nüksetme durumunun ortadan kaldırıldığı ifade edildi.