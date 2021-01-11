  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Sefika nine, okuma azmiyle örnek oluyor

Sefika nine, okuma azmiyle örnek oluyor

Sefika nine, okuma azmiyle örnek oluyor

11.1.2021

MUĞLA'DA kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren ve bugüne dek 4 kitap yazan 88 yaşındaki Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle herkese örnek oluyor. 4 çocuk 10 torun sahibi olan Şefika Cebeci, "Okumak beynimdeki üzüntüleri unutturuyor. Bu yaşımda okuyarak ayakta durmaya çalışıyorum. Okumayan herkese yardım etmeye çalışıyorum" dedi. Şefika nine, 30 yaşındayken İstanbul'da okuma yazma bilmediği için kaybolduğu gün okumayı öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sefika nine, okuma azmiyle örnek oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.