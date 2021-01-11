Sefika nine, okuma azmiyle örnek oluyor

MUĞLA'DA kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren ve bugüne dek 4 kitap yazan 88 yaşındaki Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle herkese örnek oluyor. 4 çocuk 10 torun sahibi olan Şefika Cebeci, "Okumak beynimdeki üzüntüleri unutturuyor. Bu yaşımda okuyarak ayakta durmaya çalışıyorum. Okumayan herkese yardım etmeye çalışıyorum" dedi. Şefika nine, 30 yaşındayken İstanbul'da okuma yazma bilmediği için kaybolduğu gün okumayı öğrenmeye karar verdiğini söyledi.