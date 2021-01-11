Türkiye’nin 2020 isim haritası belli oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı. Erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi.