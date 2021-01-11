İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı. Erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi.
Türkiye’nin 2020 isim haritası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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