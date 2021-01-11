  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Türkiye’nin 2020 isim haritası belli oldu

’nin 2020 isim haritası belli oldu

'de geçen yıl dünyaya gelen bebekler için erkeklerde "Yusuf", kızlarda ise "" en çok tercih edilen isimler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin 2020 isim haritası belli oldu

11.1.2021

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında dünyaya gelen 559 bin 753 erkek ve 531 bin 390 kız bebeğin isim haritalarına yönelik veriler paylaşıldı. Erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin 2020 isim haritası belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.