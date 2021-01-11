Vıcdansızlar sokak hayvanlarını zehirledi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bölgede oturanlar sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ölü halde buldu. Yürek burkan manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşayan mahalleli, "Bunu yapan insan olamaz, mahallemizde sürekli zehirlenme vakaları yaşanıyor. Sokak hayvanlarının günahına girenlerin biran önce bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri ise ihbarın ardından bölgeye gelerek inceleme yaptı. Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ölen hayvanların zehirlendiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

VOLKAN YILDIZ