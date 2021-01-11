  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Vıcdansızlar sokak hayvanlarını zehirledi

Vıcdansızlar sokak hayvanlarını zehirledi

Vıcdansızlar sokak hayvanlarını zehirledi

11.1.2021

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde bölgede oturanlar sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ölü halde buldu. Yürek burkan manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşayan mahalleli, "Bunu yapan insan olamaz, mahallemizde sürekli zehirlenme vakaları yaşanıyor. Sokak hayvanlarının günahına girenlerin biran önce bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri ise ihbarın ardından bölgeye gelerek inceleme yaptı. Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ölen hayvanların zehirlendiği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vıcdansızlar sokak hayvanlarını zehirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.