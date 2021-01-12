81 ilde tüm okullarda İstiklal Marşı coşkusu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması sonrası dün 81 ilde tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler uzaktan eğitimde evlerinde İstiklal Marşı okudu. Bakan Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına ülke genelinde olduğu gibi İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'taki okullar da katıldı. Bakan Selçuk, "Salgın okul hayatımızda da çok şeyi değiştirdi, okul bahçelerimizdeki bayrak törenlerimizi özledik. Az sonra, saat 10.00'da pencerelerden, balkonlardan, TRT EBA ekranlarından sizleri okul bahçelerimizdeki bayrak törenine eşlik etmeye bekliyoruz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında daha büyük farkındalıkla yüz yüze okuyalım istedik. On binlerce okulumuzda İstiklal Marşımız okundu. Tüm öğretmenlerimizin öğrencilerimizin okurken duyduğu heyecanı paylaşıyorum" dedi.

GÖZLER 15 ŞUBAT TARİHİNDE

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ömer Seyfettin İlkokulunda saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul öğretmenleri ve bazı öğrencilerin katılımı ile bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Okulun 2. sınıf öğrencisi Aras Gümüş de kardeşi Arda ile ellerindeki Türk bayrağıyla etkinlikte yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin sohbet ettiği Gümüş, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını beklediğini söyledi. Gümüş, kardeşi Arda'nın boyu kısa olduğu için bayrağı tutabilmek amacıyla evden tabure getirdiğini ifade etti. İstiklal Marşı'nı yürekten okuyan herkese teşekkür eden Yahşi, şunları söyledi: "Öğrencilerimiz gerçekten artık okullara gelmek istiyorlar. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de bu konuda istekli olduklarını görüyoruz. 15 Şubat'ta inşallah Bilim Kurulunun kararı, Bakanlığımızın talimatıyla sınıflara dönmek için hem duamız hem ümidimiz hem gayretimiz var."



BAZI ÖĞRENCİLER BALKONLARA ÇIKTI

Denizli'deki 808 okulda İstiklal Marşı okundu. Evlerindeki 187 bin 682 öğrenci ile öğretmenler de EBA üzerinden törene katıldı. Merkezefendi ilçesi Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz katıldı.

Manisa'da ise 1047 okulda tören düzenlendi. Şehitler Ortaokulu ve Ali Rıza Çevik Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, öğretmenler ve okul personeli katıldı. Bazı öğrenciler, balkonlara çıkarken bazıları da canlı yayımlanan derste İstiklal Marşı'nı okudu.

Aydın'da 846 okulda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Efeler ilçesinde bulunan Aydın Lisesindeki törene İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Uşak'ta 320 okulda İstiklal Marşı okunurken, Orhan Dengiz Anadolu Lisesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de hazır bulundu.