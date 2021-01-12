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Haberler Yaşam Doğaseverlerden yunus avlayın önerisine tepki

Doğaseverlerden yunus avlayın önerisine tepki

Doğaseverlerden yunus avlayın önerisine tepki

12.1.2021

Aydınlı doğaseverler, ciddi şekilde hamsi tükettikleri gerekçesiyle yunusların avlanması önerisinde bulunan akademisyene tepki gösterdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, av yasağı nedeniyle sayıları giderek artan ve yetişkini günde 70 kilo hamsi yiyen yunusların avlanması istedi. Doç. Dr. Mehmet Kocabaş'ın tepki çeken bu önerisiyle ilgili açıklamada bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Bir bilim insanı tarafından, hamsilerin azalmasının nedeninin yunuslara bağlanması son derece üzüntü vericidir. Yunusların hangi balığı ne kadar yiyeceğine doğal denge içinde biz mi karar vereceğiz? Yunusların avlanması yerine, daha çok onların yaşamlarını tehdit eden aşırı balık avcılığı ve deniz kirliliği gibi sorunlara çözüm üretilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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