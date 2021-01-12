Katil zanlısı Ümitcan uyuşturucudan tutuklandı

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin yayılmasının ardından gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Babası Durak Uygun ve T.K. emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Ümitcan Uygun ise adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü. İfadesinde videonun yeni olmadığını ve 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri sürdüğü öğrenilen Uygun, mahkemece tutuklandı.