Korkuluklara sıkışan köpeği tüfekle vurdular

Muğla Bodrum'da yaklaşık 1 ay önce doğum yapan husky cinsi bir köpek, Gümüşlük Adnan Menderes Caddesi yakınındaki bir araziye girdiği gerekçesiyle tüfekle yakın mesafeden vuruldu. Korkuluklardan kaçmaya çalışırken vurulup öldürülen köpeği fark eden vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. Gümüşlük Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeği vurduğu ifade edilen şahsın ifadesinin aldı. Ölen köpek hayvanseverler tarafından otopsiye götürülürken, otopsi raporu da jandarmaya teslim edildi. Hayvanseverlerin ayrıca olayı adli makamlara taşıyacağı bildirildi. Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Arzu Ayyıldız, "İlk incelemelere göre köpeğe arkadan çok yakın mesafeden ateş edilmiş. İki yavrusu hala sığındıkları yerden çıkmamış, annesiz kaldılar. Köpek hala yavrularını emziriyordu" diye konuştu.

TUBA AYHAN