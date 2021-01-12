İstanbul'da 1,5 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ü aramak için atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına çıkan 3 ablanın anlattıklarının ardından operasyon yapıldı. Güngör'ün 3 ablası, "Kardeşimizin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Öz ağabeyimiz de biliyor" demişti. Yayının ardından polis, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Ğünğör'ün sevgilisi E.B. Hatay'da, ağabeyi ise Gaziantep'te gözaltına alındı.
Müge Anlı’da anlatılan cinayete 3 ilde operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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