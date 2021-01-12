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Haberler Yaşam Müge Anlı’da anlatılan cinayete 3 ilde operasyon

Müge Anlı’da anlatılan cinayete 3 ilde operasyon

Müge Anlı’da anlatılan cinayete 3 ilde operasyon

12.1.2021

İstanbul'da 1,5 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ü aramak için atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına çıkan 3 ablanın anlattıklarının ardından operasyon yapıldı. Güngör'ün 3 ablası, "Kardeşimizin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Öz ağabeyimiz de biliyor" demişti. Yayının ardından polis, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Ğünğör'ün sevgilisi E.B. Hatay'da, ağabeyi ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

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