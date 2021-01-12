Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 12 Ocak Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 12 Ocak Salı Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Zeynep Güngör cinayetinde üç gözaltı. Hatay, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon. Müge Anlı yayınının ardından düğmeye basıldı. 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ün cinayetinde sevgilisi, ağabeyi ve ablası gözaltına alındı. Soruları yanıtsız bırakan sevgili, polis merkezinden İstanbul'a sorgulanmak üzere yola çıkarıldı. Ağabeyi ve ablası da sorgulanıyor. 3 aynı şehirde aynı anda başlayan operasyonun en önemli ayağının Hatay'da olduğu ve katil zanlısı Ecevit'in soruları yanıtsız bıraktığı ve polis tarafından evinin arandığı aktarıldı. Diğer operasyonun Gaziantep'te olduğu Zeynep Güngör'ün ağabeyi İrfan Demir'in kız kardeşinin adresini Ecevit'e verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı söylendi. Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı yeni bir açıklama yaptı ve dedi ki; Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA profilleri üzerinde işlem yapılacak. Sema Esen'in klasik otopsi işleminde sürüntü örneğiyle sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde talimat verildi. 11 yıllık beraberliklerinden 5 çocukları olan Erdem Uçkan ve Ceylan Baru'nun değişim hikayelerinde yeni bir yolculuk vardı. Yayının ardından Müge Anlı ekibi ile yola koyulan aile, ilk kez hep birlikte alışveriş yaptı, kuaföre gitti. Müge Anlı'ya çok teşekkür eden çiftin yüzleri güldü. 33 yaşındaki Selçuk Çuval bir aydır kayıp. Selçuk Çuval nerede? Ailesi borcu olduğunu o borcu ödemek için inşaatta çalıştıklarını, oğullarının sağ olduğu haberini duymak istediklerini söylediler.