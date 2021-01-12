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Haberler Yaşam Otobüsün ezdiği Rukiye suçlu bulundu

Otobüsün ezdiği Rukiye suçlu bulundu

Otobüsün ezdiği Rukiye suçlu bulundu

12.1.2021

ADANA'DA 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü. Sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Gözaltına alınan otobüs şoförü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, mahkeme ise küçük çocuğu suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı. Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren torunu için üzüldüğünü söyleyen ve yardım beklediklerini anlatan babaanne Rukiye Kaplan, "Torunum karşıdan karşıya geçerken bu araba uzaktaydı. Kadın şoför, frene basmadı ve çocuğu karşıya geçerken altına alıp sürükledi. Biz öldü sanmıştık. Kadın şoför hep yalan söyledi" diye konuştu.

'BANA AYAĞIM YOK DİYOR'
Hala Emine Keçeci ise yeğeninin her ayağını sormasında ağladığını söyleyerek, "Çocuğun hayatı bitti. Ailenin hiçbir şeyi yok. Belediye yardım etsin. Bana ayağını soruyor. 'Hala ayağım yok' diyor. Biz çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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