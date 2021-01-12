Zeynep’in katili ‘akıl sağlığı’ muayenesine girdi

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) dövdükten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçaklayarak öldüren, ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27) ile ilgili gelişme yaşandı. Mahkemede akıl sağlığının yerinde olmadığını öne süren Kemaloğlu için mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bir yazı gönderdi. Yazıda, sanık Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi. Kemaloğlu'nın muayeneye alındığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER