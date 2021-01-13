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Haberler Yaşam İzmir'de yakalanmıştı! Ümitcan Uygun'un yanındaki kadının da ifadesi ortaya çıktı!

'de yakalanmıştı! Uygun'un yanındaki kadının da ifadesi ortaya çıktı!

'da olarak bilinen 'in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen ve uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada yer alması ardından tutuklanan Uygun'un, o sırada yanında bulunan . 'de yakalanmıştı. Büşra G. İfadesinde uyuşturucu maddeyi kendilerine Ümitcan Uygun’un getirdiğini söyledi.

İzmir'de yakalanmıştı! Ümitcan Uygun'un yanındaki kadının da ifadesi ortaya çıktı!
DHA

13.01.2021, 16:22

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in evinde ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alınca yeni bir soruşturma başlatıldı. Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K. ile Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun gözaltına alındı. Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanırken, T.K. ve Durak Uygun serbest bırakıldı.

İZMİR'DE YAKALANDI
Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içirdiği görülen Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak yürütülen çalışma ile Fadime Büşra G. gözaltına alındı. Uçakla Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

'O UYUŞTURUCULARI ÜMİTCAN GETİRDİ'
Polisteki ifadesinde, Ümitcan Uygun'la pavyonda tanıştıklarını belirten Fadime Büşra G., "Ben pavyonda çalışırdım. O da her geldiğinde 10 bin lira hesap öderdi. 'Nereden bu paranın kaynağı' diye sorduğumda, 'baba parası yiyorum ben' derdi. Pavyona geldiğinde masasına giderdim, alkol alırdık. Biz onunla hiç sevgili olmadık, birlikte de olmadık. O görüntülerdeki olayda ise kesinlikle uyuşturucuyu ben vermedim. O uyuşturucuları Ümitcan getirdi. Yanımızda bir kız daha vardı. Ümitcan yanındaki uyuşturucu maddeyi çıkardı, 'kullanır mısınız?' dedi. Ben daha önce kullanmamıştım, merak edip o gün içtim. Onun dışında herhangi bir şey olmadı" dedi.

Ümitcan Uygun'a videoda uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı

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