Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Açılış tarihi belli oldu mu? soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronvirüs vaka sayılarının artması ile birlikte sokak kısıtlamasının yanısıra kafe ve restoranlar da kapatılmıştı. Peki lokanta, kafe ve restoranların açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Hafta içi akşam ve hafta sonu uygulanan sokak kısıtlamalarda paket servis ile hizmet verebilen, kısıtlamanın olmadığı anlarda ise gel al hizmeti veren lokantalar ve restoranlar, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yeniden mekanlarını açabilecek.

11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aşılamanın bu hafta içi başlayacağını ve kısıtlamaların da kademeli olarak kalkacağını ifade etti.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.