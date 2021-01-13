Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 13 Ocak Çarşamba Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 13 Ocak Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Annelerine televizyon kırıldı şakası yaptılar. Anneye canlı yayında ''Müge Anlı'' şakası. Karşısında Müge Anlı'yı gören kadının mutluluğu canlı yayında. Eşiyle birlikte çalışmak için seraya gitmişti, çalıştığı muz serasında öldürüldü. Korkunç cinayet... Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Ali Toprak cinayetindeki soru işaretleri... Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşinin yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı... Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi. Zeynep Güngör cinayetinde 5. gün. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Beklenen itiraf geldi. Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti. ''Tartışırken kazayla kalbinden bıçakladım'' diyen katil zanlısı cinayeti tek başına işlediğini söyledi.