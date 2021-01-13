Yeni Asır yazdı ‘internet’ geri geldi

YENİ Asır'ın duyarlı haberciliği bir kez daha ses getirdi. Bayındır Buruncuk'ta, magandaların kestiği internet kablosu Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in çabalarıyla hızla tamir edildi. Çayır mevkiinde yaklaşık 30 öğrencinin uzaktan eğitimi için internet sağlayan kabloların kesildiğini Yeni Asır'dan öğrenen Demirezen, Telekom yetkililerini arayıp yardım istedi. Hattın kısa sürede tamir edildiğini belirten Demirezen, "Bu yüzden internet bağlantısı öğrencilerimiz açısından hayati önemde. Telekom yetkililerine sorunu kısa sürede çözdükleri için teşekkür ederim" dedi.

NADİR UYSAL