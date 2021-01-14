Aşı önceliği olan meslek grupları hangileri?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformu sayfası üzerinden yayımladığı şemaya göre aşılama 4 aşamada gerçekleşecek. Peki aşı önceliği olan meslekler hangileri? Kimler önce aşı yaptırabilecek? İşte detaylar....

AŞI ÖNCELİĞİ OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?

1. aşamada aşı olacaklar kendi içerisinde A, B ve C olmak üzere 3'e ayrıldı.

A grubunda; sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B grubunda; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar,

C grubunda; 65 yaş üstü bireyler yer alıyor. Onlar da kendi içlerinde 85 yaş üstü bireyler öncelikli olmak üzere sırayla 65 yaş üzeri tüm bireyleri kapsayacak şekilde aşılarını olabilecek.





2. aşamada ise A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler içerisinde yer alan Milli Savunma Bakanlığı çalışanları, İçişleri Bakanlığı çalışanları, kritik görevdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı çalışanları, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar yer alıyor. B grubunda ise öncelik sırasına göre 60-64 yaş arası bireyler, 55-59 yaş arası bireyler, 50-54 yaş arası bireyler yer alıyor.





3. aşamada A grubunda, kronik hastalığı olan 50 yaş altı kişilerden başlamak üzere sırasıyla 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler, 18-29 yaş arası bireyler yer alıyor. B grubunda ise 50 yaş altı diğer gruplar sırasıyla 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arası bireyler, 18-29 yaş arası bireyler olarak tanımlanıyor.





4. aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alıyor.