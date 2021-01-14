Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. Aşı uygulanacak grup sıralaması tablosu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre 1. aşamada:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

3.aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.





Sitede ayrıca aşı süreci ve aşının olası yan etkilerine dair ayrıntılarda anlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı süreciyle ilgili yayınladığı bilgilendirme şöyle:



COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Bu süreç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.



COVID-19 pandemisine yanıt vermek amacıyla Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerden biri de kitlesel COVID-19 aşılamasıdır.



Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.



COVİD-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER



Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.



Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.



YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR



Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:



• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.



• Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.



• Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



• Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



• Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.



•Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.



COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.



COVİD-19 AŞISI KAYIT VE BİLDİRİM



•Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.



•İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.



•Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.