Aşıla uygulaması nasıl kullanılır? Aşıla uygulamasına nasıl kayıt olunur?

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulamasını geliştirdi. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Peki Aşıla uygulaması nasıl kullanılır? İşte detaylar...

AŞILA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Covid-19 pandemisi ile mücadelede aşılama en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA Mobil Uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılama süreçlerini takip edebilecek.

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?



Aşıla mobil uygulamasını "www.mobilmarket.saglik.gov.tr", Apple Store, Google Play ve Huawei App Gallery marketlerden indirebilirsiniz.

Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle cep telefonunuza uygulamanın yüklenmiş olması gerekiyor.



Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim (Aile Hekimi, Hekim veya Sağlık Personeli Girişi) yapılarak ilerlenir.



Aile Hekimi Girişi seçildiği taktirde, T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılabilir.



Hekim Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır. Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekir.



Sağlık Personelleri ise, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilirler. Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.

IOS İÇİN ÖZEL AYAR GEREKİYOR

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sitede uygulamanın nasıl yükleneceğine dair bilgiler de yer aldı. IOS cihazlar için uygulama izinleri hakkında özel bir ayar gerektiğinin hatırlatıldığı sitede o ayarlar şu şekilde anlatıldı:



"1. Kullanıcılar Apple cihazlarında 'İndir' butonuna tıkladıktan sonra; 'mobilmarket.saglik.gov.tr' şunu yüklemek istiyor: 'Uygulama Adı' ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada 'Yükle' butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.



2. Cihaza indirilen uygulamaları açmaya çalışırken 'Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliştirici' uyarısı ile karşılaşırsanız; uygulamayı açmadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı kurumunun yayınladığı uygulamalar için, cihazınızın güvenli kuruluş doğrulamasını yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi (bazı modellerde 'Profiller' veya 'Aygıt Yönetimi' olarak geçmektedir) sayfasında, 'KURUMSAL UYGULAMA' başlığı altında bulunan 'T.C. SAGLIK BAKANLIGI' ifadesine tıklanır. Açılan sayfada 'Güven: T.C. SAGLIK BAKANLIGI' butonuna basıldığında karşımıza çıkan ifadede 'Güven' butonu tıklanarak cihazınızda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak erişmeniz sağlanır.



3. Cihazınızda uygulama listesine giderek indirdiğiniz uygulamayı güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz."