Gribal hastalıklardan bal yiyerek korunun

BESİNLERİN en güzeli ve doğalı olan balın sağlığa birçok faydası var. Bal enerji, canlılık verir. Özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkandır. İyileşme döneminde hastanın güçlenmesine yardım eder. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi ve gelişiminin yanı sıra gribal enfeksiyonlardan korunmada da çok etkilidir.