  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Gribal hastalıklardan bal yiyerek korunun

hastalıklardan bal yiyerek korunun

Gribal hastalıklardan bal yiyerek korunun

14.1.2021

BESİNLERİN en güzeli ve doğalı olan balın sağlığa birçok faydası var. Bal enerji, canlılık verir. Özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir kalkandır. İyileşme döneminde hastanın güçlenmesine yardım eder. Özellikle çocukların sağlıklı beslenmesi ve gelişiminin yanı sıra gribal enfeksiyonlardan korunmada da çok etkilidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gribal hastalıklardan bal yiyerek korunun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.