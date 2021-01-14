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Haberler Yaşam Koçarlı’ya 560 kişilik öğrenci yurdu

Koçarlı’ya 560 kişilik öğrenci yurdu

Koçarlı’ya 560 kişilik öğrenci yurdu

14.1.2021

KOÇARLI Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara'da yaptığı temaslarının ardından 560 öğrenci kapasiteli KYK yurdu projesinin onaylandığı müjdesini verdi. Kaplan, "14 bin 358 metrekare alan üzerine inşaa edilecek olan yurt,sosyal tesis alanları ve idari binadan oluşacak. Daha modern bir yurdun İlçeye kazandırılması için destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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