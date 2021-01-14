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Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 14 Ocak Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün neler yaşandı? 14 Ocak Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 14 Ocak Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'ta bugün yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 14 Ocak Perşembe Müge Anlı'da yaşananlar...

14.01.2021, 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021, 12:56

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. İşte 14 Ocak Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

16 ay sonra aydınlanan cinayet dosyası. Kazaydı dedi, katil zanlısı sevgili için yolu sonu cezaevi... 16 ay önce evinden çıkıp bir daha geri dönememişti genç kadın. Aylar önce işlenen korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadının cinayetindeki şüpheli en son görüştüğü sevgilisiydi. Katil zanlısı toplanan deliller ve ipuçları önüne konduğunda gerçeği daha fazla saklayamadı ve cinayeti itiraf etti. Yılbaşında Ankara'da arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan 22 yaşındaki Elif kayıplara karışmıştı. Günler sonra bulunan Elif canlı yayında annesine kavuştu. Korkup eve geri dönemediğini anlatan genç kız kaçmak istememiştim dedi. 31 Ağustos 2020'de bir cinayete kurban giden Ali Toprak'ın eşini tartışırken gören talihsiz adamın çocukluk arkadaşı Veli Bunar'dı. Veli Bunar, Ali Toprak'ı olay günü son görüşünü de anlattı. Cinayet saat kaçta işlendi? Alime'nin 2 saat boyunca baygın kalmasının tıbben mümkün olmadığı ifade edildi. Olay yerine gelen ekibin raporuna göre cesedin 15.30 – 16.00 civarında öldüğünü ve üzerinden 3-3,5 saat geçtiğini ve cesette katılık oluştuğu belirtildi. Öte yandan, ölüm saatinden çok fazla süre sonra ambulansın geldiğini ve bununda şüpheli olduğu anlaşıldı. 6 gündür kayıp olan 46 yaşındaki İzzet Döndü'nün Bursa İznik'te olduğu öğrenildi. Kardeşi Meral Döndü, Müge Anlı'ya teşekkür etti. Kardeşinin tedavisi için yardım isteyen Meral Hanım, yardım sözünü aldı.

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