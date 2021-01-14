Pandemide çocuklarda migren yüzde 50 arttı

PEDİATRİ Uzmanı Dr. Can Özoğlu, pandemi döneminde çocukların migren şikayetlerinin yüzde 50 arttığını söyledi. Dr. Can Özoğlu, "Pandemi döneminde artan fast food yeme tarzı, salam ve sosis gibi sodyum glutamat içeriği olan hazır gıdalar, migreni tetikleyebilen faktörlerden. Bunun yanında uyku bozuklukları var. Sadece az uyumak değil, çok uyumak da migreni tetikleyebilir. Ayrıca pandemi döneminde maalesef çocuklarımız eskisi gibi sokağa da çıkamıyor. Okula gidip, beden derslerine giremiyorlar. Bu spor yapamamalarına neden oluyor. Çocuklarda obezite artışı görüyoruz. Biz biliyoruz ki insülin direnci yüksek olan kişilerde migren daha çok görülüyor" diye konuştu.