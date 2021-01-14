TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı. Otomobil ve jandarma aracının şarampole devrildiği, TIR'ın ise yan yattığı kazada jandarma uzman çavuşlar Veli Bayer ve Tugay Saki ile TIR şoförü Erol Koçak, otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dilek ve Elif Kukulu yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü Ahmet Adar'ın ise hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.