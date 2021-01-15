Afyonkarahisar'da Kovid- 19'la mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, 'CoronaVac' aşısı yapılıyor. Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olabiliyor. İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelerek ilk doz aşısını yaptırdı.
Afyonkarahisar’da her hastanede uygulanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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