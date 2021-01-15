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Haberler Yaşam Afyonkarahisar’da her hastanede uygulanıyor

’da her hastanede uygulanıyor

Afyonkarahisar’da her hastanede uygulanıyor

15.1.2021

Afyonkarahisar'da Kovid- 19'la mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, 'CoronaVac' aşısı yapılıyor. Sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Afyonkarahisar'daki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı olabiliyor. İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da dün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelerek ilk doz aşısını yaptırdı.

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