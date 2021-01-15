‘Aşı olabildiğim için çok mutluyum’

Prof. Kara, "Mutluyum, çünkü aşı olabildim. Salgından en büyük korunma yöntemi aşılanmak. Bugüne kadar böyle bir şansımız yoktu. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşıyı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Bunun şu anda başka bir yolu görünmüyor. Artık virüs karşısında elimizde bir silah var. Şimdi bu silahı kullanmaya başladık. Aşı olmak ya da olmamak gibi tartışmalar çok yersiz. Çünkü hastalığı kontrol altına almak için tek mücadele alanımız aşılanmak. Herkes mutlaka aşı yaptırmalı" dedi.

FATİH ŞENDİL