Aydın’da ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’e

AYDIN'DA Kovid- 19 aşılama çalışmalarına başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yaptırdı. Aydın'a 140 bin doz aşı ulaştı. Aşılar ilk olarak sağlık personeline yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmalarının ardından kamu, özel ve üniversite hastanelerinde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Hastalık riski bitene dek aşılama hassasiyetimiz sürecek" diye konuştu.