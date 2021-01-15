  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Aydın’da ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’e

’da ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’e

Aydın’da ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’e

15.1.2021

AYDIN'DA Kovid- 19 aşılama çalışmalarına başlanırken, ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz yaptırdı. Aydın'a 140 bin doz aşı ulaştı. Aşılar ilk olarak sağlık personeline yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, "Gerekli dijital ve fiziki altyapı çalışmalarının ardından kamu, özel ve üniversite hastanelerinde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Hastalık riski bitene dek aşılama hassasiyetimiz sürecek" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz’e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.