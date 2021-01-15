Manisa’da herhangi bir yan etkiye rastlanmadı

ACİL kullanım onayı verilen korona virüsü aşılamaları Manisa'da da sağlık çalışanlarından başladı. Manisa'da pandemi hastanesinde oluşturulan 30 aşılama odasında sağlık çalışanları aşılarını yaptırdı. Merkezefendi Devlet Hastanesi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, "Sağlık çalışanlarımız e-nabız uygulamasından randevularını aldı. Yüzlerce sağlık çalışanımız aşılandı, şimdiye kadar herhangi bir yan etki görülmedi" dedi.