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Haberler Yaşam AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihi

final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi (AÖF) öğrencileri final sınav tarihlerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki final sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihi

16.01.2021, 17:44

AÖF final sınavları ne zaman? sorusu Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler yine internet üzerinden sınavı gerçekleştirecek. Peki AÖF final sınavı ne zaman? İşte detaylar...

AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAV TARİHLERİ

1.Yarıyıl dersleri ve 5.Yarıyıl Fark Dersleri için 16-17-18 Ocak 2021

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAV GİRİŞİ NASIL?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

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