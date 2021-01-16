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Bir yanı kabus

Türkiye’nin dört bir yanı yağan yoğun karın etkisi altında kaldı. Sürücülere zor anlar yaşatan ve kazalara neden olan kar yağışı birçok ilde kabusa dönerken birçok bölgede ise kartpostallık manzaralar oluştu.

16.1.2021