Bir yanı kabus

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde meydana geldi. Zonguldak'tan İstanbul yönüne giden Ramazan Duran yönetimindeki 34 GY 234 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yan duran otobüste bulunan 16 yolcudan 14'ü ve şoför Ramazan Duran yaralandı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunduğu kazada, yaralılar otobüsten çıkarılarak ambulanslara alındı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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