Gördes’te beyaz mutluluk

MANİSA'NIN Gördes ilçesine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

ADEM ÇAKIR